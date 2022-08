Am 23. August 1887 beschließt das britische Parlament den "Merchandise Marks Act" – das Handelsmarkengesetz sieht vor, dass Produkte aus Deutschland von nun an mit der Kennzeichnung "Made in Germany" versehen werden müssen. Die Bezeichnung steht damals nicht für Qualität, sondern wird von der Regierung eingeführt, um vor minderwertigen Plagiaten zu warnen. Dabei geht es zunächst vorrangig Messer, Scheren, Feilen und Rasierklingen, die in mangelhafter Qualität produziert werden, etwa in der damaligen Industriemetropole Chemnitz. Ende des 19. Jahrhunderts wandelt sich die Warnung zu einem Gütesiegel. Heute tragen auch Produkte das Siegel "Made in Germany", die nur teilweise in Deutschland hergestellt werden.

Am 23. August 1961 löst der Berliner SPD-Landesvorstand seine acht Kreisverbände in den Ost-Berliner Bezirken auf. In der Sowjetischen Besatzungszone wurde 1946 die SPD mit der KPD zur SED zwangsvereinigt. Aufgrund einer politischen Sonderregelung durch die Allierten darf die SPD jedoch in Ost-Berlin bestehen bleiben, auch nach der Gründung der DDR. Sie bildet gemeinsam mit der West-Berliner SPD einen Landesverband. Allerdings sind die Sozialdemokraten in Ost-Berlin massiven Restriktionen, Schikanen und Bedrohungen durch die SED ausgesetzt. Nach dem Bau der Berliner Mauer ist eine gemeinsame politische Arbeit der West- und Ost-Büros nicht mehr möglich. Bis kurz nach dem Mauerbau ist die Berliner SPD in Ost-Berlin legal politisch tätig. Bildrechte: imago images/United Archives