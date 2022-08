Am 9. August 1999 ernennt Russlands amtierender Präsident Boris Jelzin den Direktor des Inlandsgeheimdienstes (FSB), Wladimir Putin, zum Ministerpräsidenten. Eine Woche später bestätigt das Parlament Putin als neuen Regierungschef. Am 31. Dezember 1999 erklärt Boris Jelzin seinen Rücktritt und kurz darauf, am 26. März 2000, wird Putin zum Staatspräsidenten Russlands gewählt. Seither baut er seine Macht stetig aus: Dank einer Verfassungsänderung könnte er bis 2036 im Amt bleiben. Als Putins zum Ministerpräsidenten ernannt wird, beginnt sein kometenhafter politischer Aufstieg, der ihn 2000 an die Spitze des russischen Staates führen wird. Bildrechte: dpa

Am 9. August 2007 stirbt Ulrich Plenzdorf in seiner Heimatstadt Berlin. Plenzdorf machte sich vor allem als Drehbuchautor bei der DEFA (Die Legende von Paul und Paula) und Schriftsteller (Die neuen Leiden des jungen W.) einen Namen – sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. In seinen Werken setzte er sich kritisch mit der sozialen und politischen Realität der DDR auseinander. Plenzdorf stirbt im Alter von 72 Jahren nach längerer Krankheit. Ulrich Plenzdorf zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schriftstellern und Drehbuch-Autoren der DDR. Bildrechte: IMAGO / epd

Am 9. August 2007 pumpt die Europäische Zentralbank (EZB) 94,6 Milliarden Euro in die Märkte. Grund ist die US-Immobilienkrise, die Europa erreicht hat. Sie löst eine weltweite Banken- und Finanzkrise aus, die durch das Eingreifen der EZB nicht gestoppt werden kann: Nachdem die traditionsreiche US-Investmentbank Lehman Brothers 2008 insolvent geht, erlebt Deutschland die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Politik richtet daraufhin einen staatlichen Bankenrettungsfond ein und schafft eine eigene Behörde: die Bundesanstalt für Finanzmarkt-Stabilisierung. Die Hauptaufgabe der EZB ist es, für stabile Preise im Euroraum zu sorgen. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2007 ergreift sie deshalb verschiedene geldpolitische Maßnahmen. Bildrechte: dpa