Putin vollendet, was Boris Jelzin begann: die Umformung des russischen Staates zu einem autoritären Präsidialregime. Es sei ein Irrtum, in Jelzin und dem Putin der Jahrtausendwende Demokraten, gar "lupenreine Demokraten" zu sehen. Das bestätigt auch Dr. Immo Rebitschek, Osteuropahistoriker an der Uni Jena.

Also das ist kein Bruch in dem Sinne, dass Putin irgendwie den Bruch von der parlamentarischen Demokratie zu präsidialen Autokratie hingelegt hätte. Dr. Immo Rebitschek

Alle Macht dem Präsidenten

Schon Jelzin höhlt mit politischen Kniffen wie der Auflösung des Kongresses der Volksdeputierten und dem Beschuss des Parlamentsgebäudes 1993 die Verfassung aus. Er inszeniert sich als starker Präsident, der über den Gesetzen steht.

Dr. Immo Rebitschek forscht an der Uni Jena zu Themen um Osteuropa und gilt als Russlandexperte. "In der Verfassung war - ausgehend vom Präsidenten - schon eine starke Machtvertikale angelegt, die durch Gewaltenteilung nicht grundsätzlich in Check gehalten oder eingehegt wird. Gewaltenteilung soll vor allen Dingen der effektiveren Durchsetzung staatlicher Macht dienen. Darin spiegelt sich ein grundsätzliches Verfassungsverständnis der russischen Führung", sagt Dr. Immo Rebitschek von der Uni Jena.

Ein Verfassungsverständnis mit einer langen Tradition in Russland. Während in Westeuropa die Herrschaft der Könige begrenzt wird, bleibt der Zar unumschränkter Herrscher über Land und Leute. Mit dem Leninschen Prinzip des "demokratischen Zentralismus" setzen die Bolschewiki die Idee des Regierens von oben nach unten fort. Der Hallenser Russlandhistoriker Hartmut Rüdiger Peter fragt schon 2017:

... ob zwischen der zentralen Rolle des Selbstherrschers im zaristischen russischen Imperium und der zentralen Rolle des Generalsekretärs nicht auch eine ungebrochene Linie besteht und ob nicht tatsächlich von wesentlicher Bedeutung ist, dass andere Formen von Herrschaft eben nicht eingeübt wurden. Hartmut Rüdiger Peter

Es gab die Momente des Parlamentarismus in der russischen Geschichte durchaus: Die erste und zweite Staatsduma 1906, die Konstituante nach der Februarrevolution 1917 oder die freien Wahlen zum Volksdeputiertenkongress 1989. Nur all diese Versuche, den Parlamentarismus dauerhaft zu etablieren, scheiterten. Immo Rebitschek sagt dazu:

Die Begründung Putins ist, dass ein Vielvölkerreich wie Russland letzten Endes nicht für Parteienpluralismus und ein dominantes Parlament geschaffen sei. Eine starke Exekutive müsse quasi Vorrang haben, um die wirtschaftliche Entwicklung des Staates zu sichern, bevor man überhaupt über partizipative Elemente und ein dominantes Parlament nachdenken könne. Dr. Immo Rebitschek

Putins Aufstieg zum uneingeschränkten Herrscher

Wladimir Putin treibt dieses Verfassungsverständnis auf die Spitze, indem er die verfassungsmäßigen Aufgaben von Judikative und Legislative immer weiter aushöhlt. Es sind eher kleine Zäsuren als große Wegmarken, die den Aufstieg Putins zum unumschränkten Herrscher markieren. Beide Prozesse gegen den politisch aktiven Oligarchen Michail Chodorkowski (2003 und 2010) ignorierten prozess- und strafrechtliche Standards und dienten allein dazu, einen potenziellen Konkurrenten auszuschalten. Andere, wie Boris Nemzow, werden ermordet. Seit dem Wahlsieg seiner Partei "Einiges Russland" 2003 diktiert die Präsidialadministration dem Parlament quasi die Gesetzesentwürfe. 2020 wird die Verfassung so geändert, dass Putin bis 2036 regieren könnte. Die Abstimmung dazu ist manipuliert, so wie alle Wahlen seit Putins Machtantritt.

Man braucht sich nicht der Illusion hinzugeben, dass Putin irgendwann in seiner Amtszeit den Parlamentarismus verraten hätte. Er hat von Anfang an nicht viel davon gehalten. Dr. Immo Rebitschek

Putinland: Proteste? Fehlanzeige

Leichen pflastern Putins Aufstieg zum unumschränkten russischen Machthaber. Und das ist im Unterschied zu westlichen Politikern nicht metaphorisch, sondern wörtlich zu verstehen.

Boris Nemzow wird 2015 erschossen. Der einstige Unterstützer Putins hatte sich zu einem seiner schärfsten Kritiker gewandelt. Die Journalistin Anna Politowskaja kritisiert Putins Tschetschenienkrieg und wird 2006 erschossen. Der Öl-Oligarch Michail Chodorkowski wird in einem Schauprozess zu Lagerhaft verurteilt, nach dem er sich gegen Putin stellte. Selbst im Ausland sind Putins Gegner nicht sicher, wie die Morde im Berliner Tiergarten an Selimchan Changoschwili und in London an Sergej Skripal zeigen. Jüngstes Beispiel: die Vergiftung Alexej Nawalnys.

Putin nutzt politische Attentate schon seit mehreren Jahrzehnten. Dr. Immo Rebitschek

Die Auftragsmorde und Mordversuche sind die brutale Seite von Putins Herrschaftstabilisierung. Ebenso wichtig sind die gezielte Desinformation und die Gleichschaltung der Medien. Gegner werden als Vaterlandsverräter, als westliche Agenten verunglimpft. Auch zivilgesellschaftliches Engagement wird abgewürgt. NGOs wie Memorial gelten unter Putin als "feindliche Agenten". Das alles sorgt für eine Friedhofsruhe wie zu tiefsten Sowjetzeiten.

Das ist etwas, was Putin von Anfang an verfolgt: das politische Alternativen keine Chance haben, sich fest sich zu etablieren. - Also Kräfte zu bündeln und politische Alternativen aufzuzeigen, das war quasi de facto unmöglich. Dr. Immo Rebitschek

So gibt es kaum Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. Geschichtsfan Putin weiß gewiss, die Proteste gegen den Afghanistan-Krieg destabilisierten einst die Sowjetunion. Das sich Geschichte wiederholt, will er um jeden Preis vermeiden.

Russische Interessen und Machtpolitik

Der Untergang der Sowjetunion war laut Wladimir Putin "die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Das verkündete er 2005. Doch nicht erst seit damals versucht er, das Sowjetimperium zu reanimieren. Putins erste Amtshandlung als Präsident: Er fliegt noch in der Silvesternacht 1999 nach Tschetschenien. Die einst autonome Sowjetrepublik erklärte 1991 ihre Unabhängigkeit, drei Jahre später marschiert die russische Armee ein, um in zwei Kriegen bis 2009 das Land unter russische Hoheit zu zwingen.

Putin hat den Kurs, russische Interessensphären mit militärischer Gewalt an einer umstrittenen Peripherie durchzusetzen, von Anfang an aktiv mitgestaltet. Dr. Immo Rebitschek

Das gleiche gilt für den Krieg mit Georgien, der schon 2008 das Muster des Ukraine-Konflikts vorwegnimmt. Damals unterstützen die Russen die nach Autonomie strebenden Regionen Abchasien und Südossetien und heizen so den Konflikt mit dem westlich orientierten Präsidenten Michail Sakaschwili an. Ähnlich schürt Moskau Spannung in Transnistrien, einem Teil Moldaus.

Dass Putins Denken um Einflusssphären und Machtverhältnisse kreist, zeigt auch seine heftig beklatschte Rede im Deutschen Bundestag von 2001, sagt Immo Rebitschek. Auffällig sei an seinem damaligen Bekenntnis zum europäischen Haus, dass er nur von Deutschland und Russland spricht.

Ostmitteleuropäische Souveränität oder Staatlichkeit spielte keine Rolle. Das betrifft nicht nur die Ukraine, das ist generell die Überzeugung, dass Deutschland und Russland als Großmächte quasi ihre Interessen übergeordnet verhandeln müssen und der ostmitteleuropäische Raum steht dem hintenan. Und Deutschland hat diese Sicht sehr lange toleriert. Dr. Immo Rebitschek