Am 26. Juni 1997 erscheint in Großbritannien Joanne K. Rowlings "Harry Potter and the Philosopher's Stone", das erste Buch der heute berühmten Reihe um den Zauberschüler. Die erste Auflage umfasst gerade mal 500 Exemplare. In Deutschland kommt "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Juli 1998 auf den Markt. Das letzte Buch der Reihe erscheint im Jahr 2007. Insgesamt werden die Geschichten um Hogwarts in rund 80 Sprachen übersetzt.

Ein Kind liest in dem Harry Potter Band "Stein der Weisen" Bildrechte: dpa