Am 3. April 2017 wird Leipzigs erster Baby-Notarztwagen "Felix" in Betrieb genommen. Frühgeborene sollen bestenfalls überhaupt nicht transportiert werden. Weil einige Babys aber am Geburtsort nicht ausreichend versorgt werden können, müssen sie in eine Spezialklinik verlegt werden. Mit "Felix" können Frühchen und kranke Säuglinge sicher und schonend transportiert werden. Um beispielsweise Bodenwellen und Schlaglöcher von bis zu zehn Zentimeter auszugleichen, wurde in dem Baby-Notarztwagen ein spezielles Dämpfungssystem verbaut. Auch der eingebaute Transportinkubator unterscheidet ihn zum herkömmlichen Notarztwagen. Bei "Felix" ist er quer zur Fahrtrichtung montiert, was verhindert, dass Säuglinge Hirnblutungen oder Hirnquetschungen durch abruptes Bremsen bekommen. Der Lebensretter für die Kleinsten ist neben Leipzig auch in Chemnitz oder Halle im Einsatz.

Ein Baby-Notarztwagen des Modells "Felix" Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer