Am 2. April 1792 wird in den Vereinigten Staaten der Dollar als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Damit sind die USA der erste Staat weltweit, der seine Währung mittels Dezimalsystem unterteilt. Das entspricht der Unterscheidung in 10 Dimes, 100 Cents und 1000 Mills. Mit der Einführung einer eigenen Währung soll die Abhängigkeit der USA vom britischen Pfund gebrochen werden. Außerdem sollen so die Zollschranken zwischen den 13 Staaten mit unterschiedlichen Währungen überwunden werden. Die Bezeichnung Dollar geht auf das niederländische Wort für "Thaler" zurück. Der US-Dollar ist seit Jahrzehnten unangefochtene Leitwährung in der Welt. Er gehört auch zu einer der Währungsreserven der Europäischen Zentralbank (EZB), um bei Bedarf Devisengeschäfte durchführen zu können. Der Flowing Hair Dollar ist die erste ab 1794 in den USA geprägte Dollar-Münze. Bildrechte: dpa

Am 2. April 1947 wird der frühere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß in Polen vom Obersten Nationalen Tribunal zum Tode verurteilt. Der Galgen, an dem er 14 Tage später hingerichtet wird, steht heute noch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Gefasst wurde Höß 1946 bei Flensburg vom jüdischen Nazi-Jäger Hanns Alexander und der britischen Militärpolizei. Als Kommandant war er von 1940 bis 1943 wesentlich am Aufbau und Betrieb des Konzentrations- und Vernichtungslagers beteiligt. 1943 wurde er ins SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt abberufen, 1944 kehrte er zurück nach Auschwitz und übernahm die Leitung des Massenmords an ungarischen Juden. In Auschwitz wurden mehr als 1,1 Millionen Menschen durch Vergasung, Folter und Arbeit getötet. Der berüchtigte Kommandant des KZ Auschwitz Rudolf Höß (mittig), als er 1946 nach Polen ausgeliefert wird. Bildrechte: dpa

Am 2. April 1963 haben die von Maler Wolf Gerlach (* 17. April 1928; † 12. November 2012) erfundenen Mainzelmännchen ihren ersten Auftritt im Fernsehen. Die wichtelähnlichen Trickfiguren namens Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen sind seit Beginn sehr beliebt bei den Zuschauern und haben sich zu Maskottchen des ZDF entwickelt. Seit 1963 wurden rund 65.000 Clips mit den sechs putzigen Zeichentrickfiguren produziert, um Werbung und Programm im ZDF zu trennen. Seit der Einführung des Farbfernsehens 1967 gibt es sie auch in Farbe. Während der Corona-Pandemie forderten sie auch dazu auf, Abstand zu halten und sich die Hände zu waschen. Der Vater der Mainzelmännchen Wolf Gerlach in seinem Atelier 2008. In der Hand hält er einen seiner ersten Entwürfe. Bildrechte: dpa