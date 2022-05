Am 13. Mai 1950 beschließt die Generalintendanz des DDR-Rundfunks , erste Sendeversuche im Fernsehen zu starten. Zwei Jahre später wird erstmals die " Aktuelle Kamera " aus dem Versuchszentrum in Berlin Adlerhof ausgestrahlt. Die Nachrichtensendung besteht zunächst nur aus Dias, zu denen nachrichtliche Texte vorgelesen werden. Sprecher ist der Schauspieler Herbert Köfer . Zu diesem Zeitpunkt sind rund 60 Fernsehgeräte in der DDR empfangsbereit. 1956 beginnt der Deutsche Fernsehfunk sein reguläres Programm.

Am 13. Mai 1927 bricht der Aktienindex an der Börse Berlin um ein Drittel ein. Der Tag wird auch "Schwarzer Freitag" genannt. Neben wirtschaftlichen Krisen werden auch andere historische Unglückstage, die an einem Freitag passieren, als "Schwarzer Freitag" bezeichnet. Beispiele aus dem Finanzwesen sind der Wiener Börsencrash am 9. Mai 1873 oder der New Yorker Börsencrash am 25. Oktober 1929, der eine schwere Weltwirtschaftskrise auslöste. Als am 8. November 1910 eine Demonstration von Frauenrechtlerinnen in London gewaltvoll beendet wird, geht auch dieser Tag als "Schwarzer Freitag" in die Geschichte ein.