Am 12. Mai 2005 stimmt der Bundestag mit überwältigender Mehrheit dem Verfassungsvertrag der EU zu. Dieser hat das Ziel, die Europäische Union institutionell zu reformieren. Der Vertrag wird jedoch nicht rechtskräftig. Volksabstimmungen in Frankreich und in den Niederlanden lehnen ihn ab. Stattdessen arbeiten die Mitgliedsstaaten den Vertrag von Lissabon aus, der 2009 in Kraft tritt. Der Reformvertrag enthält wesentliche Elemente des gescheiterten Verfassungsvertrages, enthält aber keinen Artikel, der den Vorrang des Unionsrechts gegenüber dem nationalen Recht festschreibt. Paris, 2005: Plakate verschiedener Parteien werben zum EU-Referendum für eine Abstimmung für und gegen den Verfassungsvertrag. Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Am 12. Mai 1997 kommt in Deutschland der "Tamagotchi" auf den Markt. Das Spielzeug der japanischen Firma Bandai stellt ein virtuelles Küken dar, um dass sich das "Herrchen", meist Kinder und Jugendliche, kümmern soll. So lässt es sich zum Beispiel per Knopfdruck füttern. Vernachlässigt man das animierte Haustier, stirbt es. Der "Tamagotchi" kostet 30 Mark und wird ein Verkaufsschlager in Deutschland. Allein 1997 werden zwei Millionen Stück verkauft. Der Hype um die Cyber-Tiere verebbt jedoch schnell wieder. Aki Maita, die Erfinderin der 'Tamagotchi', demonstriert 1997 auf einer Pressekonferenz der Spielzeugfirma Bandai in Tokio ihre virtuellen Haustiere. Bildrechte: dpa