2015 eröffnete Bundeskanzlerin Angela Merkel das letzte Teilstück der Ostseeautobahn in Mecklenburg-Vorpommern. Die A 20 war der längste Autobahn-Neubau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Auf 323 Kilometern führt sie von Lübeck über Rostock ins polnische Stettin. Der Bau der Autobahn dauerte 13 Jahre lang und kostete 1,9 Milliarden Euro. Umweltschützerinnen und Umweltschützer protestierten während der gesamten Bauphase. Die A 20 führt auch durch ein Naturschutzgebiet. Sie erreichten, dass jeder zehnte Euro der Baukosten für Renaturierung ausgegeben wurde.

1989 kam Erich Mielke in Untersuchungshaft. Gegen den ehemaligen Stasi-Chef liefen dutzende Verfahren, unter anderem wegen Schädigung der Volkswirtschaft und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verurteilt wurde Mielke schließlich nicht wegen seiner Taten als Minister für Staatssicherheit. 1993 sprach ihn das Landgericht Berlin-Moabit wegen gemeinschaftlichen Mordes an zwei Polizisten am Bülower Platz in Berlin und eines versuchten Mordes im Jahr 1931 schuldig. Er erhielt eine sechsjährige Haftsrafe. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er 1995 vorzeitig entlassen. 1998 wurden alle laufenden Verfahren gegen Mielke eingestellt.