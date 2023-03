Am 30. März 2006 wird der Brief einer Schulrektorin an den Berliner Senat öffentlich. In ihrem "Brandbrief" beschreibt die Schulleiterin die Missstände, die an der Rütli-Hauptschule in Neukölln vorherrschen und im Laufe der nächsten Wochen Schlagzeilen machen. Von äußerst aggressiven und respektlosen Schülern, überforderten Lehrern und andauernden Sachbeschädigungen ist darin die Rede. Die Rütli-Schule im Berliner Bezirk Neukölln gilt wegen des hohen Anteils von Schülern mit Migrationshintergrund als "Problemschule". Im Zuge der Berliner Schulreform wird die Rütli-Hauptschule wenige Jahre später in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt.

Eingang zur Rütli-Hauptschule in Berlin 2006 Bildrechte: imago/Christian Schroth