Am 18. März 2016 stirbt der Politiker Guido Westerwelle an den Folgen seiner Krebserkrankung. Er war der Mitgründer der Jungen Liberalen und später FDP-Parteivorsitzender, Außenminister und Vizekanzler der schwarz-gelben Regierung. 2011 gab Westerwelle dem innerparteilichen Druck nach und trat infolge schlechter Wahlergebnisse zurück. Er übergab das Amt des Vizekanzlers und des Parteivorsitzenden an seinen Nachfolger Philipp Rösler.

Am 18. März 2014 unterzeichnet der russische Staatschef Wladimir Putin einen Vertrag über die Eingliederung der Krim in die Russische Föderation. Dem voraus ging ein Referendum unter der mehrheitlich russisch sprechenden Bevölkerung der Krim, bei dem angeblich mehr als 95 Prozent für einen Anschluss an Russland gestimmt haben sollen. Die umstrittene Abstimmung und die völkerrechtswidrige Annexion werden bis heute nicht international anerkannt. Die USA und die EU reagieren darauf mit Sanktionen gegen Russland.

Am 18. März 2013 stirbt Peter Ensikat im Alter von 71 Jahren in Berlin. Der Brandenburger gehörte zu den meistgespielten Kabarettautoren der DDR. Er schrieb unter anderem für das Studentenkabarett "Rat der Spötter" in Leipzig, das 1961 verboten wurde. Es beschäftigte sich mit dem gesellschaftlichen Klima in der DDR zur Zeit des Mauerbaus. Später verfasste Ensikat Texte für die Dresdner "Herkuleskeule" und das Berliner Kabarett "Die Distel". Zudem veröffentlichte er zahlreiche Bücher und war als Schauspieler tätig. Ensikat schrieb bis zu seinem Tode für den Berliner "Tagesspiegel". Peter Ensikat bei der Buchpräsentation "Populäre DDR-Irrtümer", aufgenommen am 18.10.2008 auf der Buchmesse in Frankfurt am Main. Bildrechte: dpa