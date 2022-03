Oleg Buklemishev: Das ist schwer zu sagen. Es gibt sehr viele denkbare Szenarien. Es könnte zu einer Deeskalation kommen, aber es könnte auch genauso weitergehen wie bisher. Dann würde sich die Lage deutlich zuspitzen. So oder so: Die Situation in Russland wird sich verschlechtern. Man wird das auch ganz praktisch an Dingen im Alltag merken: An der Produktauswahl im Einzelhandel zum Beispiel. Es wird mehr Arbeitslose geben. Derzeit sind Menschen teilweise formal noch beschäftigt, aber in Wirklichkeit sind sie bereits arbeitslos.