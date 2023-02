Prinz Charles und Lady Diana Spencer anlässlich der Bekanntgabe ihrer Verlobung in London, 1981.

Prinz Charles und Lady Diana Spencer anlässlich der Bekanntgabe ihrer Verlobung in London, 1981. Bildrechte: imago/UPI Photo

Am 24. Februar 1981 wird die Verlobung des britischen Thronfolgers Prinz Charles mit Diana Spencer bekannt gegeben. Sie heiraten noch im gleichen Jahr. Ihre unglückliche Ehe endet 1996. Im Folgejahr stirbt "Lady Di", wie sie im Volksmund auch genannt wird, bei einem tragischen Autounfall.

Am 24. Februar 1965 reist der DDR-Staats- und Parteichef Walter Ulbricht auf Einladung des ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser hin nach Kairo. Es ist Ulbrichts erster Staatsbesuch in einem nichtkommunistischen Land, der das internationale Ansehen der DDR als souveränen Staat untermauern soll. Eine offizielle Anerkennung durch Nasser bleibt jedoch aus.

Die Annäherung der DDR an den arabischen Staat zwingt die BRD-Regierung, sich in ihrer Nahost-Politik neu zu positionieren, um ihren Alleinvertretungsanspruch zu untermauern. Nach der deutschen Teilung 1949 erklärte sich die Bundesrepublik zur alleinigen völkerrechtlichen Vertreterin beider deutscher Staaten. Begründet wird dieser Alleinvertretungsanspruch damit, dass nur in der BRD eine demokratisch gewählte Regierung im Amt ist. Die politischen Entscheidungen der SED-Diktatur werden als nicht legitim angesehen. Auf Grundlage des Hallstein-Doktrins werden diplomatische Beziehungen anderer Staaten zur DDR mit Sanktionen geahndet – mit Ausnahme der Sowjetunion.