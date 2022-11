Oktoberrevolution 1917: Der lange Weg zum Aufstand

Kurz vor Mitternacht, am 3. April 1917, betritt ein spitzbärtiger Reisender im grauen Schweizer Wollmantel den Vorplatz des Finnländischen Bahnhofs in Petrograd. Verhaltener Jubel schlägt ihm entgegen. Drei- bis viertausend Menschen sind da, das milde Osterwetter und die Aussicht auf Freibier haben ihre Wirkung getan. Ganz unbekannt ist der Ankömmling, der nun vom eilig herbeigeschafften Panzerwagen atemlose Sätze spricht, den Massen nicht. Die Zeitungen sind voll von Gerüchten: Frieden will er schließen; aufhören soll der Krieg gegen die Deutschen. Den Bauern will er Boden verschaffen, den Massen Brot. Aber kennt der Fremde, nach 16 Jahren Exil, die russischen Massen? Verbindet ihn noch viel mit dem Land, das er vor so langer Zeit verließ?

Lenins Ankunft in Petrograd, inmitten der turbulenten Monate zwischen bürgerlicher Februarrevolution und bolschewistischer Oktoberrevolution, ist für stalinistische Ideologen immer ein mythisch aufgeladenes Ereignis gewesen: Als hellsichtiger Messias, so hieß es, führte der "Vater des Roten Oktober" Bolschewiki und Massen auf geradem Weg zur Diktatur des Proletariats. Sein Trommeln zum Aufstand, jetzt oder nie, gab der Partei Richtung und Ziel.

Tatsächlich sind die Wege im Frühjahr und Sommer 1917 keinesfalls gerade, sondern fast unüberschaubar verschlungen. Lenin hat zu kämpfen, gegen Zweifler in den eigenen Reihen: Bolschewistischer Aufstand!? Will der Mann den politischen Selbstmord? Wo ist denn das klassenbewusste Proletariat in diesem rückständigen Bauernland? Wo sind die Produktivkräfte auf höchstem Niveau, die Marx als Voraussetzung forderte für die proletarische Revolution? Und überhaupt: Wer soll das Fußvolk sein für die letzte aller Revolutionen? Ein paar Tausend eingeschriebene Bolschewiken in Moskau und Petrograd? Marxistisch geschulten Genossen muss der zurückgekehrte Emigrant wie ein weltfremder Abenteurer erscheinen.