Am 14. Juni 1940 besetzen die deutschen Truppen Paris. Damit beenden sie ihre Angriffe an der Westfront. Sie treffen auf eine Stadt, die wie verlassen wirkt. 700.000 Menschen sind geflohen. Es sind vor allem größere Hotels, die die Wehrmacht als erstes besetzt - denn dort gibt es ausreichend Lebensmittel und eine funktionierende Infrastruktur. Nach der Besetzung der französischen Hauptstadt wird am 22. Juni 1940 der Waffenstillstand von Compiègne vereinbart, der drei Fünftel Frankreichs zur deutschen Besatzungszone erklärt. Angehörige der Leibstandarte Adolf Hitler in Paris. Die Pariser nennen die deutschen Besatzer aufgrund der Farben ihrer Uniformen "Grüne Bohnen" oder "Graue Mäuse". Bildrechte: imago images/United Archives

Am 14. Juni 1942 verfasst Anne Frank ihren ersten Tagebucheintrag. Die 13-Jährige hat das Büchlein zwei Tage vorher zu ihrem Geburtstag bekommen und hat bereits ein Vorwort hineingeschrieben: "Ich werde dir, hoffe ich, alles anvertrauen können, so wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, dass du mir eine große Stütze sein wirst". Anne Frank lebt seit 1933 mit ihrer jüdischen Familie in Amsterdam. Als die Nationalsozialisten die Niederlande besetzen, tauchen die Franks in einem Hinterhaus unter. Dort schreibt Anne weiter in ihr Tagebuch. Ihr letzter Eintrag ist vom 1. August 1944. Drei Tage später wird die Familie entdeckt und deportiert. Anne Frank stirbt im März 1945 im KZ Bergen-Belsen. 1947 veröffentlicht der einzige Überlebende, Otto Frank, das Tagebuch seiner Tochter. Es wird eines der berühmtesten Bücher der Welt. Seit 2009 gehört es zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Das Schicksal von Anne Frank steht stellvertretend für das von sechs Millionen Juden im Nationalsozialismus. Bildrechte: imago images / United Archives International