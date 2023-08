Die Situation der Juden in den Niederlanden wird zu dieser Zeit immer prekärer. Sie müssen einen gelben Stern mit der Aufschrift "Jude" tragen. So war auch Anne Frank jederzeit als Jüdin gekennzeichnet. Sie durfte nicht ins Kino, nicht ins Schwimmbad, sich in der Straßenbahn nicht setzen und nur eine jüdische Schule besuchen. Manche Menschen in den Niederlanden protestieren zunächst gegen die Diskriminierungen, indem sie einen selbst gemachten Stern mit der Aufschrift "Katholik" oder "Arier" trugen. Aber bald verloren sich die Solidarisierungen in dem Klima der Angst.

"Aus dem Fenster schauen oder nach draußen gehen, dürfen wir natürlich nicht", schrieb Anne. Einen Monat zuvor, zu ihrem 13. Geburtstag, hatte sie ein in rot-weißen Stoff eingebundenes Büchlein geschenkt bekommen - ihr Tagebuch. Sie beginnt sofort zu schreiben. Später - angeregt von einem Aufruf der holländischen Exilregierung, Briefe und Tagebücher aufzuheben - will Anne aus ihrem Tagebuch einen Roman machen und nach dem Krieg veröffentlichen. "Das Hinterhaus", soll er heißen. Sie überarbeitet ihre Texte. "Ich werde nicht unbedeutend bleiben", schreibt sie am 11. April 1944. "Ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten." Es ist gut, was sie schreibt, sie hat Talent zur Schriftstellerin. Das Tagebuch der Anne Frank. Bildrechte: IMAGO/United Archives

Zwei Jahre lang leben die Familien beengt und eingesperrt. Annes letzter Eintrag im Tagebuch ist vom 1. August 1944. Bis heute ist nicht klar, ob das Versteck der Familien verraten wurde. Am 4. August stürmen Polizisten das Hinterhaus und nehmen die acht Untergetauchten fest. Miep Gries, die ehemalige Sekretärin des Vaters und Helferin, fand in den durchwühlten Räumen die einzelnen Blätter des Tagebuches und bewahrte sie auf.