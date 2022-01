Am 20. Januar 1961 tritt John F. Kennedy als jüngster jemals gewählter US-Präsident sein Amt an. Für viele Amerikaner verkörpert er die Aufbruchstimmung, die im Land herrscht. Kennedy will unter anderem das Bildungs-, Gesundheits- und Steuersystem reformieren. Wirklich große Veränderungen kann der Präsident allerdings nicht durchsetzen. In seine Amtszeit fallen einige Höhepunkte im Kalten Krieg wie die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und der Wettlauf ums Weltall. 1963 wird "JFK" im Alter von 46 Jahren bei einem Attentat erschossen.