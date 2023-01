Am 19. Januar 1937 wird Günter Litfin in Berlin-Weißensee geboren. Er erlangt später traurige Bekanntheit als das erste Todesopfer an der Berliner Mauer. Der Ost-Berliner will in den Westteil der Stadt übersiedeln, hat bereits eine Wohnung sicher. Doch dann macht ihm der Bau der Mauer einen Strich durch die Rechnung. Er versucht am 24. August 1961, in der Nähe der Charité nach West-Berlin zu fliehen. Die Grenzsoldaten entdecken seinen Fluchtversuch und feuern sofort Warnschüsse ab. Litfin springt in die Spree und versucht in den Westteil der Stadt zu schwimmen. Kurz bevor er das westliche Ufer erreicht, trifft ihn ein Schuss in den Hinterkopf und er stirbt.