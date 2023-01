Am 20. Januar 1961 tritt John F. Kennedy als jüngster jemals gewählter US-Präsident sein Amt an. Für viele Amerikaner verkörpert er die Aufbruchstimmung, die im Land herrscht. Kennedy will unter anderem das Bildungs-, Gesundheits- und Steuersystem reformieren. In seine Amtszeit fallen einige Höhepunkte im Kalten Krieg wie die Kuba-Krise, der Bau der Berliner Mauer und der Wettlauf ums Weltall. Doch wirklich große Veränderungen kann der Präsident in seinem Land nicht durchsetzen. 1963 wird "JFK" im Alter von 46 Jahren bei einem Attentat in Dallas erschossen. Über die Umstände seiner Ermordung gibt es bis heute Spekulationen.