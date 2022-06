Am 27. Juni 1967 wird in Enfield, heute der nördlichste Stadtbezirk von London, der weltweit erste Geldautomat durch die Barclays Bank in Betrieb genommen. 1965 kam dem Schotten John Shepherd-Barron die Idee für einen Geldautomaten – angeblich, nachdem er an einem Wochenende vor einer verschlossenen Bank stand. So entwickelte er einen Bankautomaten für die Barclays Bank. Die Bank ließ sechs Geldautomaten anfertigen. Anfangs können maximal zehn Pfund mit einem Scheck abgehoben werden, der vom Automaten einbehalten wird. Ein Jahr später wird in der Bundesrepublik Deutschland der erste Geldautomat in Tübingen eröffnet. In der DDR gibt es ab 1987 Geldautomaten. Im Jahr 2020 gibt es laut dem Bankenverband 56.868 Bankautomaten in Deutschland.