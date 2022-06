Seit wann gibt es Geldautomaten?

Der Geldautomat ist eine britische Erfindung. Den ersten stellte die Barclays-Bank in der Kleinstadt Enfield nördlich von London am 27. Juni 1967 auf. Bankkarten mit einem Magnetstreifen, wie wir sie heute kennen, gab es damals allerdings noch nicht. Der Automat prüfte einen Scheck und behielt ihn ein. Der Kunde bekam den Gegenwert in Bargeld ausgezahlt – maximal zehn britische Pfund, doch das reichte damals immerhin für eine wilde Partynacht. So wie heute identifizierten sich die Kunden schon damals mit einer vierstelligen PIN.

Der erste Geldautomat der Welt stand im britischen Enfield. Bildrechte: dpa Westdeutschland hatte 1968 auch schon einen Geldautomaten, der allerdings anders als der britische funktionierte. Der Kunde konnte höchstens 400 Mark abheben und für jeden 100-Mark-Schein brauchte er eine Lochkarte – nebst einem eigenen Schlüssel für den Tresor. Der am 28. Mai bei der Kreissparkasse Tübingen installierte Automat bediente nur 1.000 registrierte Kunden – eine elitäre Angelegenheit.

Auch in Japan und den USA wurden Geldautomaten unterschiedlicher Bauart installiert. Allerdings hatten sie alle dasselbe Problem: Sie waren noch sehr umständlich, nur beschränkt einsetzbar und trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu unsicher. Das änderte sich in den Siebziger Jahren, als in den USA die Magnetstreifenkarte eingeführt wurde. Damit wurde die Handhabung deutlich einfacher und sicherer. Der erste Geldautomat dieser zweiten Generation wurde in Deutschland 1978 in Köln installiert. Einen richtigen Siegeszug begannen die Geräte aber erst Anfang der Achtziger.

Ist der Geldautomat ein Auslaufmodell?