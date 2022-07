Tag der Schokolade Wie zwei Dresdner die Milchschokolade erfanden

Die Geschäfte von Jordan und Timaeus liefen auch ohne die Milchschokolade gut. Firmengründer Gottfried Jordan beteiligte sich 1836 an der Gründung der Waldschlösschenbrauerei, einer der ersten Aktiengesellschaften in Deutschland. Später war er Abgeordneter des Sächsischen Landtags. Niederlassungen des Unternehmens gab es im tschechischen Děčín und Prag, sowie in Wien und Budapest. Die Firma belieferte auch den sächsischen und österreichischen Königshof.