Die Morgenmessen in der katholischen Hofkirche mögen das Herz des Königs erwärmen, doch den königlichen Körper kühlen sie gnadenlos aus. An eine Heizung hat der italienische Baumeister Gaetano Chiaveri nämlich nicht gedacht, als er die Kirche errichtet. Alle Ideen, nachträglich Öfen einzubauen, scheitern. Neben dem Brandschutz spielt eben auch die Optik eine Rolle: Ein Schornstein an der Kirche würde den Canaletto-Blick stören. Undenkbar für die Dresdener. Und so fröstelt der Hof weiter, bis Mitte der 1890er-Jahre die Fachzeitschrift "Der Rohrleger und Gesundheitsingenieur" über eine amerikanische Erfindung berichtet: In New York werden Häuser mit Dampfleitungen geheizt. "Anfangs hat man aber angenommen, dass das nur über wenige Hundert Meter realisierbar ist", erzählt Claus Mißbach, der ein Buch über die Dresdener Strom- und Wärmegeschichte geschrieben hat. Den pensionierten Wärmetechniker beeindruckt die Komplexität der Technik, die in Dresden zu der damaligen Zeit genutzt wurde: