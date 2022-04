"Energiewende" in der DDR Das erste und einzige Windrad der Republik

Klimawandel, Kohleausstieg und Energiewende sind schon länger in aller Munde. Jetzt will Deutschland auch auf russisches Gas verzichten. Doch wie gelingt das? Erneuerbare Energien gelten als Lösung. Bis 2050 sollen 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus Wind, Sonne und Biomasse stammen. Durch Putins Krieg in der Ukraine könnte im wahrsten Sinne des Wortes neuer Wind in die Sache kommen. Was viele gar nicht wissen: Die Technik ist gar nicht so neu! Selbst in der DDR wurde Windstrom produziert.