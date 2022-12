Dreieinhalb Häuser aus der Zeit vor 1830 stehen noch in Leipzig. Auf diese seltsame Zahl kommt Buchautor Sebastian Ringel. Zwei von den dreien liegen heute völlig versteckt in Hinterhöfen. Einzig die frühere Hufschmiede am Petersteinweg 11 zeigt sich.

Verschwundene Häuser, vergessene Vorstädte

Häuserfront im Leipziger Peterssteinweg, Baujahr unbekannt. 1801 beherbergt das Haus eine Hufschmiede und ist damit eines der ältesten Gebäude Leipzigs. Bildrechte: Sebastian Ringel Verschwunden sind nicht nur die Häuser, sondern auch die Namen der Vorstädte. Für den Leipziger des Jahres 1845 sind Markranstädt, Schkeuditz oder Taucha noch eine Tagesreise entfernt. Auch Reudnitz, Plagwitz, Gohlis und Connewitz sind noch Dörfer weit vor den Toren Leipzigs. Damals sind es die Ranstädter und Hallische Vorstadt im Norden, die Grimmasche im Osten und die Petersvorstadt zwischen Windmühlen- und Münzgasse.

Das Leipzig von Bach und Goethe verschwindet

Große Bürgergärten schließen die Stadt noch Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Straßennamen wie Apels-, Lurgensteins-, oder Czermaks Garten erinnern noch an sie. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts verschwinden die Felder, Wiesen und Gärten. Mühlgräben, Teiche und Bäche werden zugeschüttet, um neues Land zu gewinnen. Im Westen wird Apels Garten "das größte alte Gartenjuwel der Stadt" von Carl Heine trockengelegt, parzelliert und überbaut. Die großen Gärten werden im 19. Jahrhundert zu Bauland umgewandelt. Damit einher geht ein rasches Wachstum der Vorstädte. Bildrechte: Sebastian Ringel

Reiche ziehen ins Umland

Im Süden entstehen rings um Windmühlenstraße und Petersteinweg neue Bauten, während Verleger sich in den östlichen Vorstädten niederließen. Lebten in den Vorstädten seit dem Mittelalter vor allem einfache Leute, ziehen nun die Wohlhabenden ins Umland, schreibt Sebastian Ringel in seinem Buch "Vom Wandel der Leipziger Vorstädte". Trotzdem bleiben die Vorstädte sozial sehr heterogen.

Innerhalb der Häuser war die Durchmischung sehr groß, weil man im obersten Stockwerk bis zu 50 Prozent weniger Miete gezahlt hat als in der Beletage, also im ersten Stockwerk. Sebastian Ringel Vom Wandel der Leipziger Vorstädte

Villen im Musikviertel von Leipzig Bildrechte: edition überland/Sebastian Ringel Die Villen entlang von Schwägrichen- und Karl-Tauchnitz-Straße zeigen noch die großzügige Bauweise. Anderorts ist nicht viel davon geblieben. Es gibt Grundstücke, die wurden in den vergangenen 150 Jahren vier- oder fünfmal überbaut und jedesmal wurden die Gebäude größer und höher, weiß Buchautor Ringel. 300 verlorene Bauten finden sich in seinem Buch.

Handelsstraßen und Gasthöfe

Kaufhaus Ury am ehmaligen Königsplatz (heute Wilhelm-Leuschner-Platz). Bildrechte: edition überland/Sebastian Ringel Ein Gasthof neben dem anderen wie Deutsches Haus, Blaues Ross, Goldener Hut und Münchner Hof entlang von Peterssteinweg/Königsplatz - das ist charakteristisch für Leipzigs Handelsstraßen, also die Kaufleute noch mit Pferd und Wagen zur Messen kommen. Mit dem Bau von sieben Bahnhöfen im 19. Jahrhundert verlieren sie ihre Bedeutung und werden abgerissen. Am Königsplatz (heute Wilhelm-Leuschner-Platz) entsteht an ihrer Stelle das Kaufhaus der Gebrüder Moritz und Julius Ury. Es ist das erste überhaupt in Leipzig. 1938 von den Nazis "arisiert“, wird es 1943 zerstört und abgerissen. Kaufhäuser, Mustermessepaläste, auch Post oder die großen Kulturstätten sind vollkommen neue Gebäudetypen, die die alten Häuser verdrängen.