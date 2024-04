Frage: Euch war von Anfang an wichtig, dass ihr einen soundstarken Podcast produzieren wollt. Was bedeutet das konkret?

Amelie Hüsni: Der Podcast soll eine junge Zielgruppe ansprechen. Daher war es von Anfang an wichtig, da in der Ansprechhaltung, aber eben auch im Sound den richtigen Ton zu treffen. Wir haben uns zeitig für die Zusammenarbeit mit der elektronischen Künstlerin Judith van Waterkant entschieden. Sie ist Psychologin und setzt sich als Aktivistin für die Themen Gleichberechtigung und Feminismus ein. Themen, die im Podcast durchgehend eine Rolle spielen. Sie hat die elektronischen Stücke für den Podcast produziert. Wir wollten aber auch noch etwas echtes, organisches dabei haben. Und so sind wir auf das MDR-Sinfonieorchester und die Frauenstimmen des MDR-Rundfunkchores zugegangen.

Amelie Hüsni: Wir haben mit den Klangkörpern einen großen kreativen Schatz im MDR. Wir wollten gern, dass sich die Musiker und Sängerinnen mit ihren Ideen zum Thema einbringen können. Der musikalische Leiter des MDR-Rundfunkchors, Philipp Ahmann, hat uns im Prozess unterstützt. Ein Teil der Aufnahmen waren in Noten übersetzte Motive aus dem Sounddesign von Judith van Waterkant, ein anderer Teil wurde von den Sängerinnen und Musikern improvisiert. Nun liegt es an unserem Tonregisseur Ole Zender, das Ganze mit den Geschichten der Frauen, Originaltönen der DDR-Zeit und den eigens produzierten "sprechenden Archiven" zu dem zu machen, was hoffentlich viele Menschen in der Podcastwelt hören wollen.