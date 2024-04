1 min

Der von MDR next geförderte Storytelling-Podcast "Diagnose: Unangepasst" über Gewalt gegen Frauen in der DDR geht auch beim Klang neue Wege: Ein junges ostdeutsches DJ-Duo produzierte in Kooperation mit den MDR Klangkörpern ein imposantes Sounddesign.