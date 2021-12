So sehen die Liedpostkarten von Anton Günther aus. Auf dieser kann man Text und Melodie von "Deitsch on frei woll'n mer sei" lesen. Bildrechte: Steffen Kindt

Um Anton Günthers Lieder wirklich zu verstehen, muss man in die Geschichte schauen. Der Volksdichter wird 1876 in Gottesgab, dem heutigen Boží Dar in Böhmen, geboren. Als Deutscher von der böhmischen Seite des Erzgebirgskamms verschlägt es ihn nach seiner Lehre für mehrere Jahre nach Prag. In der Stadt bekommt er Heimweh. So trifft er sich regelmäßig mit anderen Gottesgabern und böhmischen Erzgebirgern, die wie er in Prag leben. Wer in dieser Runde hochdeutsch spricht, muss einen kleinen Betrag Strafe zahlen. So gelingt es, die Sprache und traditionelle Mundart zu sprechen und zu pflegen. Nur an Liedern in erzgebirgischer Mundart mangelt es. So wird Anton Günther kurzerhand zum Mundartdichter. Seine Gedichte und Lieder drücken eine tiefe Verbundenheit und Zuneigung für seine Heimat aus. Ganz nebenbei erfindet er die Liedpostkarte - schließlich ist er gelernter Lithograph. Vor allem durch diese kunstvoll gestalteten Postkarten werden seine Lieder schnell verbreitet und bekannt.