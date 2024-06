Alle kleinen Jobs aber reichen nicht, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Woyzeck hat immer wieder Phasen von Arbeits- und Obdachlosigkeit, sein Versuch, als Stadtsoldat aufgenommen zu werden, scheitert – und damit auch sein Streben, die Woost(in) zu ehelichen. Die Geliebte betrügt ihn mit anderen Männern. In der Forschung ist umstritten, ob sie als Witwe gezwungen war, sich zu prostituieren.

Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig Frustriert beginnt Woyzeck zu stehlen und wird dafür mit Arrest bestraft. Eine weitere Arreststrafe ist belegt, weil er Frau Woost geschlagen und sie ihn angezeigt hat. Im Frühjahr 1821 ist Woyzeck wieder einmal ohne Obdach, biwakiert im Freien vor den Toren der Stadt, beginnt Stimmen zu hören, er solle die Frau erstechen. Die Woostin, so ist in den Gerichtsakten zu lesen, habe ihm für den 3. Juni ein Rendezvous versprochen, ihn aber mit dem Soldaten Böttcher versetzt. Er irrt ziellos und gekränkt herum, lässt eine abgebrochene Degenklinge in ein Heft stoßen und trägt fortan dieses Messer bei sich. In der Dämmerung begegnet er zufällig der Geliebten, die ihn erneut abweist – da habe, so ist in den Akten zu lesen – "der Gedanke an sein Messer ihn mit aller Macht ergriffen und dergestalt überwältigt, daß er darauf zugestoßen habe ohne zu wissen, was er thue."

Leipzig und das Elend der Pauper

Um Woyzecks Vorgeschichte verständlich zu machen führt Eva Lusch hinein ins Alte Rathaus. Im prächtigen Saal steht mittig ein Stadtmodell von 1825 – vieles, was man über den historischen Woyzeck weiß, lässt sich hier punktgenau verorten. Eva Lusch zeigt am historischen Stadtmodell die Häuser, die mit der Woyzeck-Geschichte verwoben sind. Die Gegend, wo vermutlich der Vater wohnte, der starb als Woyzeck 13 und nun Vollwaise war.

Bildrechte: Tobias Barth, MDR Wo er seine Lehre machte zum Perückenmacher und sein späteres Mordopfer kennenlernte, wo er umherstreunte vor den Toren der Stadt als obdachloser Ex-Soldat, bitterarm nach zwölf Jahren in wechselnden Heeren, auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege. Woyzeck ist einer, an dem sich die Folgen des Massenelends in der Restaurationszeit zugespitzt verdeutlichen, Paupertum nannte man das damals. Und genau das ist es, was ihn für Büchner so interessant macht. "Was ist das, was in uns hurt, lügt, stiehlt und mordet?" lässt er in "Dantons Tod" fragen und in einem Brief von 1834 bringt er Woyzecks Tragödie auf diesen Punkt:

Es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mann zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch zu essen hat. Georg Büchner Mediziner, Dramatiker, Revolutionär (1813-1837)

True Crime 1824: Verbrecher aus Verzweiflung, Mörder aus Ohnmacht?

Woyzeck ist als Soldat der Vater eines unehelichen Kindes geworden. Er konnte die Mutter des Kindes, eine Frau Wienberger in Stralsund, auf Grund der Kriegswirren nicht ehelichen – das habe ihn niedergeschlagen, er sei still und verschlossen geworden, verbittert gegen alle Menschen – und er glaubte, hinter seinem Elend steckten die Freimaurer. Auch die Woostin wollte er heiraten – auch das verhinderten die Verhältnisse, so kann man es aus den Akten lesen: "es sey, obwohl ein ausdrückliches Versprechen nicht Statt gefunden, dennoch ihr beiderseitiger Wille gewesen, sich zu ehelichen, wozu es aber, weil es mit ihm immer nicht fort gewollt habe, nicht gekommen sey."

Der Germanist Alfons Glück ordnet diesen Einzelfall in die Zeitläufte ein:

Woyzecks Schicksal ist ganz aus dem Stoff gemacht wie das der Dahinvegetierenden, des Kanonenfutters in den Kriegen, der Opfer der Epidemien (…) Der Fall Woyzeck hebt sich nur deshalb heraus, weil er als sensationeller Kriminalfall Aufsehen erregte und von der zeitgenössischen Psychiatrie diskutiert und dokumentiert wurde." Alfons Glück im Katalog zur großen Büchner-Ausstellung Darmstadt (1987)

Die Frage der (Un)zurechnungsfähigkeit