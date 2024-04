Die Initiative #UseTheNews will dem entgegenwirken. Sie hat 2024 zum Jahr der Nachricht ausgerufen. Entstanden ist eine Kooperation der Deutschen Presseagentur (dpa) mit privaten und öffentlich-rechtlichen Medienhäusern, die gemeinsam Nachrichten speziell für junge Leute produzieren. Gemeinsam haben sie das Ziel, das Vertrauen in die Medienhäuser zu stärken und die Generation Z wieder an Nachrichten heranzuführen. Auch MDR AKTUELL beteiligt sich an der Aktion.