Am Morgen des 9. November 1923 ahnt Hitler bereits, dass der Putsch gescheitert ist. Doch er gibt nicht auf. Gegen Mittag verlässt er mit seinen Gefolgsleuten den Bürgerbräukeller und begibt sich auf einen Marsch durch München. Durch eine Besetzung der Innenstadt will Hitler das Blatt doch noch zu seinen Gunsten wenden. An der Feldherrnhalle werden die Putschisten jedoch von der Landespolizei gestoppt. Wenig später kommt es zu einer Schießerei. Vier Polizisten und 16 Aufständische sterben im Kugelhagel. Dabei wird auch jene NSDAP-Fahne mit dem Blut von drei gefallenen Putschisten getränkt, die als "Blutfahne" in die Geschichte eingehen wird - als eine der wichtigsten Reliquien der Nazi-Bewegung.

Die "Blutfahne" hatte einer der Putschisten retten können. Er hatte sie sich um den Körper gewickelt und war nach Hause geeilt. Lange wurde die Fahne in Wohnungen von NSDAP-Mitgliedern versteckt, ehe sie 1931 in der "Fahnenhalle" des "Braunen Hauses" in München ihren endgültigen Platz fand. Seit 1926 war die "Blutfahne" zentraler Bestandteil des schaurigen nationalsozialistischen Märtyrerkults, insbesondere bei den alljährlichen Gedenkfeiern am Jahrestag des gescheiterten Putschversuchs und den Nürnberger Parteitagen. Durch eine Berührung mit der "Blutfahne" wurden später außerdem alle neuen Fahnen der NSDAP "geweiht" - als ob der "Blutfahne" besondere mysthische Kräfte innewohnen würden.

Hitler selbst wird bei dem Putschversuch leicht verletzt und kann in einem Krankenwagen entkommen. Er versteckt sich in der Nähe von München, in Uffing am Staffelsee. Zwei Tage später, am 11. November 1923, wird er dort aufgespürt und festgenommen.



Hitler rechnet mit dem Schlimmsten. Er weiß, die Anklage wird auf Hochverrat lauten. Dafür kann er auch zum Tode verurteilt werden. Hochverrats-Prozesse werden vor dem Reichsgericht in Leipzig verhandelt. Doch einen Prozess in Leipzig will Bayern auf jeden Fall verhindern. Als Hitlers Komplize wäre vor dem Reichsgericht nämlich auch Gustav von Kahr, der den Putsch anfänglich unterstützte, angeklagt worden. Und so beginnt der Prozess gegen die Putschisten im Februar 1924 in München. "Die Angeklagten sind verdächtig, es unternommen zu haben, die Verfassung des Deutschen Reichs und des Freistaats Bayern gewaltsam zu verändern. Unter den Truppen hat sich besonders der Stoßtrupp Hitler durch sein gewalttätiges Vorgehen ausgezeichnet", heißt es in der Anklageschrift.