Nach seinem Freispruch bekam Georgi Dimitroff die sowjetische Staatsbürgerschaft verliehen. Er siedelte nach Moskau über. Dort wurde ihm im März 1933 ein triumphaler Empfang bereitet. Tausende warteten am Flughafen Moskau auf ihn, bei den Maifeierlichkeiten in Moskau stand er auf der Ehrentribüne. Er stieg auf in der kommunistischen Hierarchie und wurde als Generalsekretär der Komintern zu einem Vasallen Stalins. Den blutigen Säuberungen in den eigenen Reihen sah er tatenlos zu. Als sich im September 1938 der Leipziger Reichstagsbrandprozess zum fünften Mal jährte, fand in der Sowjetunion gerade ein Schauprozess gegen den "Block der Rechten und Trotzkisten" statt. Um keine Analogien aufkommen zu lassen, wurde der Jahrestag in der Sowjetunion einfach totgeschwiegen. Georgi Dimitroff befürchtete, nun ebenfalls zur Unperson geworden zu sein. Die Befürchtungen waren jedoch grundlos: Dimitroff wurde nach dem 2. Weltkrieg bulgarischer Ministerpräsident.