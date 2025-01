Der Historiker Dr. Stefan Hördler hat bei seinen Recherchen vor Jahren ein Foto-Album entdeckt: "SS-Erinnerungen" steht auf dem Einband. Darin finden sich mehr als 200 Fotos, fast ausschließlich mit Männern. Das Album war viele Jahrzehnte verschollen. Die Fotos wurden noch nie veröffentlicht. Stefan Hördler analysiert seit mehr als 15 Jahren Fotos der NS-Zeit und tritt als Gutachter in Straf-Prozessen gegen NS-Täter auf. Er hat eine besondere Begabung, denn er ist in der Lage, sich Hunderte Gesichter zu merken. Eine Fähigkeit, die ihm bei der Entschlüsselung des Albums hilft: Die Bilder sind nicht beschriftet oder datiert, es gibt keine Ortsangaben. Wer sind die Männer darauf? Was ist ihre Geschichte? Einige erkennt er sofort: spätere Mordspezialisten, KZ-Kommandanten, Schutzhaftlagerführer. Es sind Männer, die in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind, doch ohne die das KZ-System nicht möglich gewesen wäre. In diesem Album sieht man sie lächelnd, Fußball spielend, stolz posierend, in der Zeit vor ihren Taten.