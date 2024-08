Irmgard F. wurde vom Landgericht Itzehohe wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen verurteilt – und dabei bleibt es. Im August 2024 hat der Bundesgerichtshof die Revision der Frau verworfen, die von Juni 1943 bis April 1945 als Stenotypistin in der Kommandantur des KZ Stutthof tätig war. Der Fall sorgte für Aufsehen, denn bisher gab es keine rechtskräftige Verurteilung von zivilen Beschäftigen eines Konzentrationslagers.

Die Anwälte der Frau argumentierten, es sei nicht erwiesen, dass sie wirklich wusste, was in dem Lager vor sich ging. Ihre Arbeit als Stenotypistin habe sich nicht wesentlich von ihrem vorherigen Tätigkeit in einer Bank unterschieden. Aus ihrer Sicht habe es sich um "neutrale Handlungen" gehandelt. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Leipzig sah das jedoch anders und folgte der Einschätzung des Landgerichts Itzehoe, dass Irmgard F. durch ihre Arbeit as KZ-Sekretärin Beihilfe zu den Mordtaten im Lager leistete.