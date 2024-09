"Während Dachau im öffentlichen Gedächtnis fest verankert ist als eines der zentralen Konzentrationslager im KZ-System, ist Lichtenburg ein stückweit in Vergessenheit geraten." Konzentrationslager wie Lichtenburg seien, laut Hördler, zwischen 1933 und 1937 Labore der Gewalt gewesen. "Es sind Orte, an denen schwerste Misshandlungen stattfinden und es sind Orte, an denen Menschen zu Tode kommen", so der Historiker. "Das sind Orte, an denen sich der SS-Nachwuchs ausprobieren, sich an Routinen gewöhnen und die Freude an Grausamkeiten habe finden können."