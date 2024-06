Neue Phase im U-Boot-Krieg

Bildrechte: Henning Krüger Die Indienststellung von "Goliath" im Frühjahr 1943 fällt zusammen mit einer neuen Phase der deutschen U-Boot-Kriegführung. Nach enormen Verlusten aufgrund verbesserter alliierter U-Boot-Abwehr stellt Dönitz die großen Operationen gegen alliierte Geleitzüge im Nordatlantik ein. Statt koordinierter Überwasser-Angriffe größerer U-Boot-Rudel setzt der BdU fortan auf Operationen im kleineren Stil. Die bisherigen U-Boot-Typen VII und IX, die genau genommen mehr Tauch- als vollwertige Unterseeboote sind, werden mit einklappbaren Schnorcheln ausgerüstet. Die technische Neuerung erlaubt es den Booten, fortan auch unter Wasser mit Dieselantrieb zu fahren. Dadurch können sich die deutschen U-Boote viel länger auf Tauchstation begeben, um der permanenten alliierten Luft- und Seeüberwachung zu entgehen.

Längstwellenfunk immer wichtiger

Bildrechte: Henning Krüger Für die Kommunikation mit den über lange Phasen getaucht fahrenden U-Booten sind Längstwellensender wichtiger denn je. Die Boote empfangen die Längstwellen unter Wasser bei herabgesetzter Geschwindigkeit über den sogenannten Peilrahmen – einer zunächst mittels Druckluft und später ölhydraulisch ausfahrbaren Rahmenantenne – und den Peilempfänger. Um Funksprüche abzusetzen, müssen die modifizierten U-Boote weiterhin auftauchen, da sie lediglich über Kurz- und Langwellensender verfügen, deren Wellen sich nur über Wasser ausbreiten können. Noch wichtiger wird der Längstwellenfunk mit der Indienststellung der ersten echten Unterseeboote der Typen XXI und XXIII ab 1944/45. So sind etwa die größeren Typ XXI-Boote in der Lage, mehr als fünf Monate fast durchweg in Unterwasserfahrt zu absolvieren. Zum Absetzen ihrer Kurzwellen- und UKW-Funksprüche fahren sie auf Sehrohrtiefe (6,2 Meter) eine Stabantenne über die Wasseroberfläche aus.

"Goliath" erst gegen Kriegsende beschädigt

Obwohl der Längstwellensender "Goliath" mit seiner enormen Größe ein leicht auszumachendes Ziel für alliierte Bomber im Luftkrieg ist, wird er bis Kriegsende weder angegriffen noch zerstört. Das liegt vermutlich daran, dass die Briten, die längst den deutschen Enigma-Funkschlüssel geknackt haben, nicht auf die abgehörten Informationen aus dem deutschen Längstwellen-Funkverkehr verzichten wollen.

Bildrechte: Henning Krüger Wie der Kalbenser Heimatforscher Henning Krüger zudem unter Berufung auf Zeitzeugen berichtet, nutzen die alliierten Bomberverbände den Goliath offenbar zudem auch als Landmarke. Erst kurz vor Ankunft der US-Truppen im April 1945 wird der "Goliath" vom eigenen Betriebspersonal unbrauchbar gemacht. Unter anderem werden Messinstrumente ausgebaut und die Röhren des Hauptsenders zerstört. Das "Goliath"-Personal wird Berichten zufolge nach Holstein abkommandiert, wo es bis Kriegsende im Mai 1945 einen mobilen Längstwellensender zur U-Boot-Führung weiterbetreibt.

Im Dienste der Sowjetunion und Russlands

Am 11. April 1945 besetzen die vorrückenden US-Amerikaner das "Goliath"-Gelände. Sie wandeln es in ein Lager für 85.000 deutsche Kriegsgefangene um. Ende Juni rückt im Zuge des Besatzungswechsels die Rote Armee in die Altmark ein.

Bildrechte: Henning Krüger Die Sowjets lassen den Längstwellensender unter anderem von Experten der Herstellerfirma C. Lorenz AG aus Berlin reparieren, noch einmal in Betrieb nehmen und bis Juni 1947 komplett abbauen. Danach werden die Gebäude und Fundamente des "Goliath" gesprengt. Die demontierte Sendeanlage wird in die Sowjetunion verfrachtet und zunächst in einem Marinelager in Wyborg bei Leningrad (Sankt Petersburg) eingelagert. 1952 wird der "Goliath" unter gleichem Namen (russisch: Goliaf) etwa zehn Kilometer südlich von Nischni Nowgorod (400 Kilometer östlich Moskau) wieder aufgebaut. "Goliath" ist der erste Längstwellensender der Sowjetunion. Die Sendeanlage ist seither unverändert in Betrieb und wird heute von der Russischen Seekriegsflotte genutzt.