Hitler wird nicht geweckt

Die deutsche Führung glaubt am Morgen des 6. Juni nicht, dass sie es mit der alliierten "Hauptlandung" zu tun hat. Sie erwartet die eigentliche Invasion an der engsten Stelle des Kanals, am Pas de Calais. Der Chef des Wehrmachtführungsstabs beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW), Generaloberst Alfred Jodl, weigert sich, den auf dem Obersalzberg schlafenden Adolf Hitler zu wecken, um die Panzerreserven für einen Angriff auf die Landungsköpfe freizugeben.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection Erst als sich die Erfolge der Alliierten am späten Nachmittag immer klarer abzeichnen, erhalten drei Panzerdivisionen ihre Einsatzbefehle. Nur eine davon, die bei Caen liegende 21. Panzerdivision, greift noch im Laufe des 6. Juni in die Kämpfe ein. Die beiden anderen, die zur OKW-Reserve gehörende 12. SS-Panzer-Division "Hitlerjugend" und die kampfstarke Panzerlehr-Division, müssen erst über Entfernungen von 150 Kilometern und mehr aus dem Großraum Paris/Orleans herangebracht werden. Wegen der Luftüberlegenheit der Alliierten ist das nur nachts möglich.

Rommel will Abwehrschlacht am Strand

Bildrechte: imago images/Reinhard Schultz Jetzt rächt sich, dass sich der Oberbefehlshaber der in Nordfrankreich stehenden Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, mit seinem Konzept zur Invasionsabwehr im Vorfeld nicht durchsetzen konnte. Rommel wollte alle Panzerdivisionen in Küstennähe stationieren, um die alliierten Truppen bereits am ersten Tag wieder ins Meer zu treiben. Er weiß aus Erfahrungen in Afrika, dass lange Verlegungsmärsche bei alliierter Luftüberlegenheit unmöglich sind.



Rommels direkter Vorgesetzter, der Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, glaubt jedoch nicht an eine Abwehrschlacht auf dem Strand. Er will die Invasion durch eine bewegliche "Operation aus der Nachhand" mit zentralen Panzerreserven stoppen. Hitler, der vom Ansatz her eher bei Rommel ist, entscheidet dennoch halbherzig. Er unterstellt Rommels Heeresgruppe B lediglich drei Panzerdivisionen und belässt vier Panzerdivisionen als OKW-Reserve im Raum Paris.

Hitler sehnt Entscheidung herbei

Die aus dieser Entscheidung resultierenden Verzögerungen bei der Invasionsabwehr spielen den alliierten Landungstruppen in die Karten. Bis zum Abend des 6. Juni können Briten, Kanadier und US-Amerikaner 155.000 Soldaten und 16.000 Fahrzeuge an Land bringen.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images Hitler lässt sich davon nicht beeindrucken. Er sieht in der Invasion die lange herbeigesehnte Gelegenheit, endlich mit seinen Gegnern im Westen abzurechnen und diese mit einem Sieg aus dem Krieg zu werfen. Als – so zumindest die Erinnerungen des OKW-Generals Walter Warlimont – der gebürtige Österreicher Hitler am 7. Juni mit einem "völlig unbeschwerten Lächeln" auf die Lagekarten der Normandie-Front zugeht, entfährt ihm sogar ein frohes: "Also, - anganga is."



Der "Führer" erkennt damit zwar an, dass die Invasion begonnen hat. Die "Hauptlandung" erwartet er aber immer noch am Pas de Calais. Die Alliierten fördern diese Fehleinschätzung durch ein Täuschungsmanöver, bei dem sie durch massiven Funkverkehr eine ganze Phantom-Heeresgruppe auf der englischen Seite der Kanalenge simulieren. Noch Wochen später, als der deutsche Einschließungsring um die alliierte Landungszone längst zu zerspringen droht, verbieten Hitler und das OKW die Verlegung von Verbänden der bei Calais noch immer auf die Invasion wartenden deutschen 15. Armee.

"Stehen, Halten oder Sterben"

Bildrechte: IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive Derweil gelingt es den Alliierten am 9. Juni, ihre fünf Landungsköpfe in der Normandie zu einer mehr als 100 Kilometer breiten und stellenweise knapp 20 Kilometer tiefen Landungszone zu vereinigen. Hitler ruft seine Soldaten in altgewohnter Weise zum Halten um jeden Preis auf: "Hier gibt es kein Ausweichen und Operieren, hier gilt es zu stehen, zu halten oder zu sterben." Tatsächlich kämpfen die Wehrmacht- und Waffen-SS-Verbände in der Normandie – trotz massiver alliierter Materialüberlegenheit – verbissen um jeden Meter. Es hilft nichts. Ein deutscher Panzervorstoß auf Bayeux, mit dem der alliierte Brückenkopf in zwei Teile gespalten werden soll, scheitert. Stattdessen stoßen die Amerikaner am 14. Juni auf die Halbinsel Cotentin vor, wo sie am 26. Juni den Tiefseehafen Cherbourg einnehmen.

Bildrechte: imago images/Reinhard Schultz Bis Anfang Juli 1944 belaufen sich die Gesamtausfälle von Rommels Heeresgruppe B auf 65.000 Mann, von denen nur 6.000 ersetzt werden können. Ein Großteil der deutschen Verluste sind Kriegsgefangene. Die Verluste der Alliierten sind im selben Zeitraum zwar ähnlich. Allerdings sind Briten und Amerikaner stets in der Lage, nicht nur äquivalenten Ersatz, sondern auch permanente Verstärkungen zuzuführen. Bis Anfang Juli landen die Alliierten rund eine Million Mann, über 171.500 Fahrzeuge sowie knapp 567.000 Tonnen Material in der Normandie an.

Rommel fordert von Hitler Konsequenzen

Am 15. Juli sendet Rommel ein Fernschreiben an Hitler, in dem er die Lage in der Normandie als zunehmend unhaltbar beschreibt: Während der Nachschub des Gegners ungestört andauere, würden die eigenen Verluste bereits 97.000 Mann betragen, von denen nur 6.000 hätten ersetzt werden können. Unter diesen Umständen werde der Gegner in spätestens drei Wochen in die Weiten des französischen Raumes vorstoßen, warnt Rommel, der sein Fernschreiben an Hitler mit den prophetischen Worten schließt: "Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, jedoch der ungleiche Kampf neigt sich dem Ende entgegen. Ich muss sie bitten, die Folgerungen aus dieser Lage unverzüglich zu ziehen." Bildrechte: IMAGO / United Archives International

Durchbruch bei Avranches und Kessel von Falaise

Rommel sollte Recht behalten. Bis zum 29. Juli bringen die Alliierten 1,5 Millionen Soldaten in ihren Landungskopf. Zwei Tage später durchbrechen US-Truppen bei Avranches den Einschließungsring. Die Alliierten stürmen in die Bretagne und in den Südwesten Frankreichs.