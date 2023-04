Kaiser Karl der Große schuf die Vorausetzungen für die Entstehung des deutschen Reiches und gilt als bedeutendster Kaiser des Mittelalters. Bildrechte: Kulturhistorisches Museum Magdeburg/Charlen Christoph Die Körper der Herrscher bleiben nicht in Memleben. Heinrich wird nach Quedlinburg überführt, Otto nach Magdeburg. Doch Ottos Herz, so erzählt es der Chronist Thietmar von Merseburg, wird in einer Marienkirche in Memleben bestattet. Vermutlich sind auch Heinrich das Herz und die übrigen Innereien entnommen und in einer Kirche beigesetzt worden.

Nach dem Vorbild des Doms von Karl dem Großen in Köln lassen Otto und Theophanu einen monumentalen Kirchenbau errichtet. Benediktiner werden an die Unstrut geholt, reich mit Gütern und Privilegien ausgestattet. Bis in alle Ewigkeiten sollen sie die Erinnerung an Otto den Großen wachhalten. Doch eigenartiges geschieht hinter den Klostermauern: Nach nur hundert Jahren beginnen die Mönche eine neue Kirche zu bauen. Ein Dutzend Schritte nordöstlich der Monumentalkirche. Deutlich kleiner ist der neue Bau. Memleben hat seinen privilegierten Status verloren, auch große Teile seines Besitzes eingebüßt. Der neue Kaiser Heinrich II., Urenkel Otto des Großen, fördert stattdessen Bamberg.

Die Grabungen der letzten Jahre zeigten erst die überragende Bedeutung der Kirche. Bildrechte: Museum Kloster und Königspfalz Memleben Ein halbes Jahrhundert halten die Benediktiner die Memoria für die Ottonen aufrecht, dann wird das Kloster in der Reformation aufgelöst. Die spätromanische Kirche aus dem 13. Jahrhundert verfällt. Von der älteren Monumentalkirche stehen nur noch Reste der südlichen Langhauswand, ein Mauerklotz im Inneren und das vermeintliche Kaisertor. Als Kirche ist sie völlig vergessen. Spurlos verschwunden sind auch Kaiserpfalz und die Marienkirche mit Ottos Herz.

Hobbyhistoriker und Archäologen suchen seit hundert Jahren nach Pfalz, Ottos Herz und Gründen, warum die große Kirche aufgegeben und durch einen kleineren Neubau ersetzt wurde.

Ganz lange ist man davon ausgegangen, dass die Kirche des 10. Jahrhunderts nie fertiggestellt wurde. Andrea Knopik, Leiterin des Museums „Kloster und Kaiserpfalz Memleben“

Eine Theorie, die 2018 ins Wanken gerät, als bei Ausgrabungen rund 20 Meter von der Kirche entfernt ein Altarweihestein entdeckt wird. In romanischen Großbuchstaben steht dort, das die Kirche geweiht wurde. Im vorigen Jahr entdecken die Archäologen einen Kreuzgang und Bestattungen. Eine davon in der Monumentalkirche.

Die Datierung, Mitte zwölftes bis Mitte dreizehntes Jahrhundert, hat uns die wichtige Information geliefert, das nämlich diese Kirche zu dem Bestattungszeitpunkt definitiv stand und in Nutzung war. Andrea Knopik, Leiterin des Museums „Kloster und Kaiserpfalz Memleben“

Noch spektakulärer ist indes ein kleiner Mauerrest, zwei, drei Meter von der Kirchenmauer entfernt. Ist das etwa ein Teil jener Marienkirche, von der Thietmar von Merseburg und Widukind von Corvey erzählen und in der das Herz Otto des Großen bestattet wurde? Mit dem Bau der Monumentalkirche wird erst 979 begonnen. Die Marienkirche, in der die Innereien bestattet wurden, muss ein anderer Bau sein, unbekannt bis heute. Ebenso wie die Kaiserpfalz. Es wird weitergegraben. Memleben steht erst am Anfang seiner Entdeckung, Wiederentdeckung als wichtiges Zentrum der ottonischen Erinnerungskultur.