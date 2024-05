1124 wurde Wiprecht durch Flammen verletzt. Kurz vor seinem Tod verzichtete er auf alle weltlichen Güter und trat als Mönch in das Kloster Pegau ein, wo er am 22. Mai 1124 starb. Er wurde neben seiner Frau im Kloster beigesetzt. Wiprechts Erbe wurde jedoch nicht lange bewahrt. "Das ist dann wahrscheinlich deswegen nicht gelungen, weil sein Sohn dann kinderlos verstorben ist. Also er hat keine Dynastie gegründet, wie die Wettiner dann hinterher. Deswegen ist er fast vergessen", erklärt Beutmann.

Etwa 100 Jahre nach seinem Tod ließ ihm Abt Siegfried von Röcken ein Grabmal errichten. Von der Grabstätte und der ehemaligen Klosteranlage in Pegau ist heute nichts mehr zu sehen. Das Sandsteinkenotaph (Scheingrab) Wiprechts ist in der St. Laurentiuskirche in Pegau zu besichtigen. Auch die Wiprechtsburg Groitzsch über der Elsteraue ist heute noch gut sichtbar. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Die Rolle Wiprechts verdeutlicht, wie im Mittelalter Herrschaft und Macht durch Konflikte, Landnahme, Bauprojekte und strategische Heiratspolitik gefestigt werden konnten, aber auch große Risiken bargen. Sein Einfluss auf die Besiedlung und Gestaltung der Kulturlandschaft im Elster-Pleiße-Mulde-Gebiet ist bis heute spürbar.