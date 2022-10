Teppich aus Uniformteilen Napoleon-"Reliquie" aus St. Helena im Leipziger Völkerschlacht-Museum

Zeichen alter Verehrung

"Das ist für uns heute nur schwer verständlich", erklärt der Historiker und Leiter des Völkerschlachtdenkmals und Völkerschlacht-Museums Leipzig, Dr. Steffen Poser, zumal Napoleon "seinen Leuten weiß Gott viele körperliche und psychische Dinge abverlangt" habe. "Und trotzdem gab es Tausende, die ihn nach seinem Sturz immer noch hoch verehrt haben und dieser Zeit nachtrauerten und die eben aus alter Verehrung gesagt haben: Wir wollen dem Mann irgendwie ein Zeichen schicken, dass es immer noch Leute gibt, die nicht jubeln, dass er jetzt auf dieser Ratteninsel sitzt."

Teppich aus Uniform-Borten

Trompeter der Ulanen und Dragoner der Napoleonischen Armee, 1812. Deutlich zu sehen sind die "N"- und Adler-Borten u.a. auf den Ärmeln. Bildrechte: IMAGO / piemags Und genauso geschieht es schließlich auch. Um 1815/16 fertigen alte Kampfgefährten Napoleons aus militärischer Borte, wie sie unter anderem die Trompeter-Uniformen der napoleonischen Armee ab 1812 schmückte, einen Teppich. Die Aufschläge mit dem "N"-Monogramm Napoleons und dem Kaiseradler waren nach dem Ende seiner Herrschaft von allen französischen Uniformen entfernt worden. Napoleons Soldaten nähen mehr als 100 Meter dieser abgetrennten Borte fein säuberlich - immer abwechselnd ein "N" und einen Adler - auf ein großes Stück Sackleinen. Den so gefertigten zweieinhalb Quadratmeter großen Teppich senden sie 1815, 1816 oder ein paar Jahre später mit einem britischen Postschiff nach St. Helena.

Napoleon-"Residenz" Longwood House

Longwood House - Napoleons "Residenz" auf St. Helena. Bildrechte: IMAGO / KHARBINE-TAPABOR Der gefangene Napoleon "residiert" damals auf der Atlantik-Insel im einstigen Amtssitz des britischen Gouverneurs in Longwood House, wo er einen stark reduzierten Haushalt unterhalten darf. Trotz seines privilegierten Gefangenenstatus sind die Lebensumstände für den einstigen Kaiser der Franzosen alles andere als unbeschwert. Neben den wenigen Getreuen, die Napoleon auf die Insel begleiten dürfen, gehören auch zahlreiche Nachkommen einstiger portugiesischer, niederländischer und britischer Schiffsratten, die sich seit dem 16. Jahrhundert prächtig auf St. Helena vermehrt haben, zu den ständigen Bewohnern und Gästen in Napoleons "Residenz".

Teppich erreicht St. Helena per Postschiff

Historische Anmerkung auf der Rückseite des Napoleon-Teppichs aus St. Helena. Bildrechte: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig/L/2021/2 Zudem hat Napoleon in Longwood House einen britischen Offizier als Bewacher, der nach den Worten von Museumsleiter Poser keinen Hehl daraus macht, dass er den Mann nicht ausstehen kann: "Es wird beispielsweise erzählt, dass er Post, die an den Kaiser der Franzosen andressiert war, grundsätzlich nicht passieren ließ, sondern nur Post, die maximal an den General Bonaparte adressiert war." Anscheinend schickten Napoleons alte Kampfgefährten ihren Teppich nicht an den "Kaiser der Franzosen", sondern möglicherweise einfach nur an Napoleon. Ihre Reminiszenz an einstmals große Zeiten erreichte jedenfalls ihr Idol auf der Insel im Südatlantik unversehrt. "Ob Napoleon den Teppich als solchen wirklich nutzte, ist indes nicht bekannt, gerührt wird ihn die sentimentale Geste aber schon haben", vermutet Poser.

Tod und späte Überführung Napoleons

Der Tod Napoleons auf St. Helena am 5. Mai 1821, nach einem Gemälde von Carl von Steuben. Bildrechte: IMAGO / agefotostock Allzu lange kann sich Napoleon an dem Beweis für die Treue seiner alten Kampfgefährten jedoch nicht erfreuen. Am 5. Mai 1821 stirbt er mit 51 Jahren auf St. Helena an Magenkrebs. Da die Engländer eine Überführung des einstigen Kaisers der Franzosen nach Frankreich aus Furcht vor einem Wiedererstarken des Napoleon-Kults nicht gestatten, wird er zunächst auf der Atlantik-Insel begraben. Den Teppich aus Trompeter-Borten nimmt der damalige britische Gouverneur von St. Helena als Souvenir an sich. Erst 1840 erlauben die Engländer eine Überstellung von Napoleons Leichnam nach Frankreich. Die Exhumierung und Überführung seiner Gebeine leitet der Prinz von Joinville, der Sohn des französischen "Bürgerkönigs" Louis-Philippe (1773-1850). Den Teppich bekommt der Prinz bei dieser Gelegenheit vom Gouverneur als Geschenk obendrauf.

Von St. Helena über Frankreich nach Leipzig

Der Sarkophag Napoleons im Pariser Invalidendom. Bildrechte: imago images / Photo12 Im Dezember 1840 wird Napoleon nach seiner Überführung im Pariser Invalidendom in einem gewaltigen Sakopharg beigesetzt. Dem wachsenden Kult um seine Person wird damit ein dauerhafter Ort geschaffen. Napoleons Teppich aus St. Helena wechselt hingegen in der Folge mehrfach den Besitzer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört er unter anderem zur Sammlung des Historikers und Militärs Henri Lachouque, einem großen Experten der napoleonischen Geschichte, der auch Longwood House auf St. Helena restaurieren lässt. Weitere Eigentümer folgen. 2021 ergibt es sich schließlich, dass die Stiftung Völkerschlachtdenkmal dieses außergewöhnliche Beispiel der Napoleon-Verehrung erwerben kann.

Stück der Napoleon-Verehrung