Der Schriftsteller Karl May (1842-1912) verstand es, Geschichten zu erzählen und schuf eine Fantasiewelt, die er für wahr verkaufte. So behauptet er, die in seinen Büchern niedergeschriebenen Abenteuer selbst erlebt zu haben. Angeblich kämpfte er als Old Shatterhand oder Kara Ben Nemsi gegen Grizzlybären und verstand 1.200 Dialekte und Sprachen. Wie konnte er sich so in seine Fantasien reinsteigern und die schillernden Erzählungen glaubwürdig vermarkten? "Wenn das einzige, was er besitzt, sein Kopf und seine Imagination ist, seine Einbildungskraft, dann kann so jemand aus ihm werden, wie es später aus ihm wurde.", sagt Richard Hemmer.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nachdem er von seiner wahrhaft ersten Orientreise zurückkehrte, musste sich Karl May Betrugs- und Hochstapeleivorwürfen stellen. Kritiker, vorrangig Journalisten und Redakteure, warfen ihm vor, ein Plagiator zu sein. "Je älter er wird und desto berühmter er wird, desto mehr beginnen Leute auch in seiner Vergangenheit zu graben. Und sie breiten natürlich dann in der Öffentlichkeit liebend gern diese kriminelle Vergangenheit von Karl May aus. Und die letzten Jahre seines Lebens wird er in etliche Prozesse verstrickt sein.", so Hemmer. Karl Mays fiktive Helden agieren in Welten, die von der Zivilisation noch recht unberührt sind und so viel Raum für Phantasie und Abenteuerromantik bieten. Bildrechte: dpa