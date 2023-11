Lech Wałęsa stammt aus einer Bauernfamilie eines nordpolnischen Dorfes. Er macht eine Ausbildung zum Elektriker und arbeitet ab 1967 auf der Leninwerft in Danzig. 1969 heiratet er und hat mit seiner Frau Danuta insgesamt acht Kinder.

Als gewählter Betriebsrat tritt er bei den blutig niedergeschlagenen Streiks von 1970, dei denen 80 Arbeiter getötet wurden, erstmals öffentlich in Erscheinung. Wałęsas ist damals 27 Jahre alt. Er gilt als einer der Anführer des Streiks und wird verhaftet. In diesem Arrest kommt er auch mit dem polnischen Geheimdienst in Kontakt. Es bleibt nicht das einzige Mal. Nach einer weiteren Streikaktion 1976 wurde Lech Wałęsa fristlos entlassen.