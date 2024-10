Bildrechte: MDR/Radio Bremen/Kinescope

Vor 75 Jahren 1949 in Ost und West: Wie prägt uns Familie?

Hauptinhalt

07. Oktober 2024, 18:00 Uhr

Als am 7. Oktober 1949 die DDR gegründet wird, wird im thüringischen Petriraoda aus Strohsäcken eine Matratze gemacht. Und als wenige Monate zuvor, am 23. Mai 1949 das Grundgesetz in Bonn verabschiedet wird, ist in Bremen große Wäsche. Zwei Frauen aus Ost und West machen sich auf persönliche Spurensuche, wie es ihren Familien 1949 ergangen ist. Einem Jahr, das für die Deutschen die wichtigste Zäsur für viele Jahrzehnte sein wird: die Teilung in zwei deutsche Staaten vor 75 Jahren.