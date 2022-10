Während des Kalten Krieges war Kuba ein begehrter Partner im Poker der Supermächte USA und Sowjetunion. Als Gegengewicht zu den US-Atomraketen in Italien und der Türkei ließ UdSSR-Staatschef Chruschtschow auf Kuba sowjetische Atomraketen stationieren. Damit war es möglich, von Kuba aus amerikanische Städte zu treffen. Als das herauskam, forderten die USA umgehend den Abbau der Sowjetraketen und errichteten eine Seeblockade um Kuba. Die Lage spitzte sich zu. Zwar blieb es zunächst bei Drohgebärden, doch die diplomatische Lage blieb verfahren. Russland wollte den Abzug von Mittelstreckenraketen in der Türkei, Kennedys Berater waren dagegen. Im Geheimen allerdings ließ Kennedy seinen Bruder mit dem sowjetischen Botschafter in den USA verhandeln. Der Präsident bot den Abzug der US-Raketen aus der Türkei an, jedoch heimlich, ohne das Gesicht zu verlieren. Chruschtschow kündigte darauf am 28. Oktober 1962 den Abzug der Waffen an.