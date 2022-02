Der Osten nach 1989 - Eldorado für Kriminelle

Nicht nur die Fälle von Wirtschaftskriminalität nahmen zu. Schlecht ausgestattete Bankfilialen, die nur über unzureichende Sicherungssysteme verfügten, wurden quasi über Nacht zum Ziel von Bankräubern. Zu Beginn der 1990er-Jahre nahmen Banküberfälle merklich zu. Als die D-Mark am 1. Juli 1990 eingeführt wurde, registrierte die Polizei durchschnittlich vier Überfälle auf Geldinstitute am Tag. Bis dahin, so erinnert sich der ehemalige Kriminalbeamte Gerhard Rogalla, kannte man diese Art der Kriminalität eigentlich nicht.