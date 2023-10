Die Goldene Henne ist vor allem ein so begehrter Preis, weil er vom Publikum vergeben wird. Für einen Schlagerstar bedeutet er soviel wie Standing Ovations bei einem Auftritt. Seit 1995 wird der Preis, der nach der Entertainerin Helga Hahnemann benannt ist, verliehen. Am 13. Oktober ist es in diesem Jahr soweit: Dann führt Florian Silbereisen wieder durch den Goldene Henne-Abend und die begehrten Trophäen werden wieder überreicht. Zeit für uns zu schauen, wie viele Hennen denn die Schlagersängerinnen und -sänger bisher gewonnen haben.