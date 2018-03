Brandkatastrophe von Kemerowo Nach der Trauer kommt die Wut

Als Igor Wostrikow das Wort ergreift, kochen die Emotionen der Menge hoch. Der Geschäftsmann aus Kemerowo erzählt, dass er seine ganze Familie bei dem Brand im Einkaufszentrum "Winterkirsche" verloren habe. Der Vize-Gouverneur der Region Kemerowo Wladimir Tschernow steht neben Wostrikow und fragt: "Junger Mann, wollen sie mit der Trauer jetzt PR betreiben?" Wostrikow, der deutlich kleiner ist als der Vize-Gouverneur, dreht sich zu ihm und faucht ihn an: "Meine Familie ist umgekommen, meine Schwester Aljona, meine Frau Jelena und meine drei Kinder: 7, 5 und 2 Jahre alt. Ich bin also gekommen, um PR zu machen, ja?!"

Präsident Putin gedenkt der Opfer. Bildrechte: dpa

Doch so oder so, jeder Tote ist einer zu viel. Das sieht auch Präsident Wladimir Putin so. Wenn auch weniger aus Mitgefühl mit den Familien, als mehr aus Sorge um das Schrumpfen der russischen Bevölkerung, wie es scheint. Auch Putin reist zwei Tage nach dem Brand nach Kemerowo. Für ihn hat der lokale Gouverneur Aman Tulejew Zeit. Zur Kundgebung der Opfer schickt er seinen Stellvertreter. Auch das stößt viele Menschen in Kemerowo vor den Kopf.