Dabei handelt es sich bei der Libeňský-Brücke um keinen Einzelfall. Der Einsturz einer Fußgängerbrücke im Dezember 2017, bei dem vier Menschen verletzt wurden, hatte eine Überprüfung aller Bauwerke zur Folge. Die Ergebnisse waren höchst unerfreulich. Neben der Libeňský-Brücke sind drei kleinere Fußgängerbrücken in Prag unmittelbar einsturzgefährdet.



Weitere 23 befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung in einem "sehr schlechten" Zustand – was in der siebenstufigen Bewertungsskala nur eine Stufe vor "einsturzgefährdet" bedeutet. Dazu zählen auch einige der wichtigsten Brücken der Stadt, wie die Palacký-Brücke und die weltberühmte mittelalterliche Karlsbrücke. Weitere 99 Bauwerke werden mit der drittschlechtesten Erhaltungsnote geführt. Viele Brücken wurden jahrzehntelang nicht ausreichend in Schuss gehalten.