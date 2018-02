Jüngste Zahlen weisen in eine andere Richtung. Laut einer Ende 2017 veröffentlichten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen von den 50 EU-Städten mit der höchsten Luftverschmutzung 33 in Polen. In der Hauptstadt Warschau überstieg die Feinstaubbelastung die verbindlichen Grenzwerte an einigen Wintertagen um das Sechsfache.