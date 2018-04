Ramsan Kadyrow, Tschetscheniens Machthaber, weiß, wie man die Medien für sich nutzt. Nach dem Vorbild von Donald Trumps "Apprentice"-Show hat auch Kadyrow in einer TV-Serie einen Assistenten gesucht. "Komanda", also "Team" hieß die Sendung. Nur einer der vielen Einblicke, die der umstrittene Machthaber in sein Leben gibt. Er lässt die Öffentlichkeit weitestgehend daran teilhaben durch Instagram und Facebook.